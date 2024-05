W tych lokalach wyborczych w Polkowicach oddasz głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zobacz listę

PKW podała listę lokali wyborczych w Polkowicach. Nie wiesz, gdzie możesz głosować? Poniżej więcej szczegółów. Zobacz, gdzie możesz oddać swój głos w Eurowyborach.

Jaki jest podział na okręgi w wyborach do Parlamentu Europejskiego 2024?

W Polsce mamy 13 okręgów wyborczych do Parlamentu Europejskiego. Prezentują się następująco: Okręg 1.: województwo pomorskie;

Okręg 2.: województwo kujawsko-pomorskie;

Okręg 3.: województwa podlaskie i warmińsko-mazurskie;

Okręg 4.: część województwa mazowieckiego (Warszawa i 8 powiatów: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, piaseczyński, pruszkowski, warszawski zachodni i wołomiński);

Okręg 5.: część województwa mazowieckiego (pozostałe powiaty województwa mazowieckiego, które nie wchodzą w skład okręgu nr 4;

Okręg 6.: województwo łódzkie;

Okręg 7.: województwo wielkopolskie;

Okręg 8.: województwo lubelskie;

Okręg 9.: województwo podkarpackie;

Okręg 10.: województwa małopolskie i świętokrzyskie;

Okręg 11.: województwo śląskie;

Okręg 12. województwa dolnośląskie i opolskie;

Okręg 13. województwa lubuskie i zachodniopomorskie.

Może Cię zainteresować Protesty wyborcze – czym są i co warto o nich wiedzieć?

Lista lokali wyborczych w Polkowicach

Przedstawiamy spis lokali wyborczych w Polkowicach. Znajdź ulicę i numer budynku, przy którym mieszkasz, a dowiesz się, w którym lokalu wyborczym możesz oddać swój głos.

adres: Chocianowska 78, 59-100 Polkowice

numer komisji: 7 Polkowice: Agawowa

Arnikowa

Astrowa

Azaliowa

Tadeusza Babisza

Bławatkowa

Borówkowa

Chabrowa

Chocianowska

Cytrynowa

Czereśniowa

Fabryczna

Fiołkowa

Gerberowa

Gorczycowa

Goździkowa

Gruszkowa

Hiacyntowa

Irysowa

Jagodowa

Jana Pawła II

Jaskrowa

Jaśminowa

Jemiołowa

Kaczeńcowa

Kaktusowa

Kaliowa

Kminkowa

Konwaliowa

Krokusowa

Lawendowa

Liliowa

Makowa

Mechaniczna

Nagietkowa

Narcyzowa

Nasturcjowa

Owocowa

Pomarańczowa

Porzeczkowa

Poziomkowa

Przemkowska

Royal

Różana

Rumiankowa

Słonecznikowa

Słubicka

Stokrotkowa

Strefowa

Szprotawska

Śliwkowa

Truskawkowa

Tulipanowa

Zawilcowa

Zgorzelecka

Żarska

Żonkilowa

Żurawinowa

Ośrodek Pomocy Społecznej

adres: Lipowa 2, 59-100 Polkowice

numer komisji: 4 Polkowice: 3-go Maja

Ratowników

Sztygarska

Polkowickie Przedsiębiorstwo Komunalne

adres: 3-go Maja 51, 59-100 Polkowice

numer komisji: 5 Polkowice: 11 Lutego

Krótka

Wołodyjowskiego

Szkoła Podstawowa Integracyjna

adres: Jędrzychów 24A, 59-101 Jędrzychów

numer komisji: 15 Wsie: Jędrzychów

Nowa Wieś Lubińska

Szkoła Podstawowa Nr 1 (sala gimnastyczna)

adres: Kmicica 23, 59-100 Polkowice

numer komisji: 10 Polkowice: Browarna

Józefa Chełmońskiego

Fryderyka Chopina

Bolesława Chrobrego

Gdańska

Głogowska od nr 1 do 19 D

Górna

Mieczysława Karłowicza

Kilińskiego

Wojciecha Kossaka

Leśna

Mała

Młyńska

Stanisława Moniuszki

Ogrodowa

Ignacego Paderewskiego

Plac Kościelny

Plac Piastów

Plac Wolności

Pocztowa

Rynek

Sienkiewicza

Słowiańska

Szkolna

Św. Sebastiana

Targowa

Zachodnia

Szkoła Podstawowa Nr 1 (świetlica)

adres: Kmicica 23, 59-100 Polkowice

numer komisji: 6 Polkowice: Kmicica

Skrzetuskiego

Spółdzielcza

Głogowska 20

Szkoła Podstawowa Nr 2 (sala gimnastyczna)

adres: Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice

numer komisji: 11 Polkowice: Kamila Baczyńskiego

Bracka

Wojciecha Bogusławskiego

Bukowa

Cisowa

Dębowa

Elektorska

Grabowa

Harcerska

Jarzębinowa

Jesionowa

Kalinowa

Kolejowa od nr 21 do nr 23

Hugo Kołłątaja

Janusza Korczaka

Ignacego Krasickiego

Janusza Kusocińskiego

Krzywa

Andrzeja Małkowskiego

Jana Matejki

Mickiewicza

Miłosna

Młodych

Modrzewiowa

Adama Naruszewicza

Juliana Ursyna Niemcewicza

Polna

Poselska

Przemysłowa

Tadeusza Rejtana

Piotra Skargi

Sosnowa

Szarych Szeregów

Świerkowa

Wierzbowa

Aleja Topolowa. Wieś: Biedrzychowa

Szkoła Podstawowa Nr 2 (świetlica)

adres: Dąbrowskiego 1A, 59-100 Polkowice

numer komisji: 3 Polkowice: Górników

Kolejowa od nr 1 do nr 19

Lipowa

Miedziana

Dąbrowskiego od nr 1C do nr 1 L

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Kardynała Bolesława Kominka 1, 59-100 Polkowice

numer komisji: 9 Polkowice: Skalników

Kardynała Bolesława Kominka 1a

Szkoła Podstawowa Nr 3

adres: Ociosowa 3, 59-100 Polkowice

numer komisji: 8 Polkowice: Ociosowa

Spokojna

Szkoła Podstawowa Nr 4 (hol)

adres: Mjr Hubala 3, 59-100 Polkowice

numer komisji: 2 Polkowice: Akacjowa

Brzozowa

Dąbrowskiego od nr 4 do nr 32B

Działkowa

Energetyków

Kasztanowa

Klonowa

Legnicka

Henryka Sucharskiego

Szkoła Podstawowa Nr 4 (sala gimnastyczna)

adres: Mjr Hubala 3, 59-100 Polkowice

numer komisji: 1 Polkowice: Mjr Hubala

Kopalniana

Wojska Polskiego

Jana Wyżykowskiego

Świetlica Wiejska

adres: Guzice 15b, 59-101 Guzice

numer komisji: 13 Wsie: Guzice

Komorniki

Trzebcz

Żuków

Świetlica Wiejska

adres: Polkowicka 69 C, 59-101 Sobin

numer komisji: 16 Wieś: Sobin

Świetlica Wiejska

adres: Sportowa 7, 59-101 Sucha Górna

numer komisji: 12 Wsie: Kaźmierzów

Moskorzyn

Sucha Górna

Świetlica Wiejska

adres: Tarnówek 9, 59-101 Tarnówek

numer komisji: 14 Wsie: Dąbrowa

Pieszkowice

Tarnówek

Żelazny Most

Dane pochodzą z Państwowej Komisji Wyborczej i mogą podlegać aktualizacji. Wszelkie błędy należy zgłaszać bezpośrednio do PKW. Weź udział w wyborach. Twój głos ma znaczenie!

Głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Ile trzeba mieć lat, by móc wziąć udział w wyborach?

Wiek wymagany do uzyskania prawa do głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego może się różnić w zależności od kraju członkowskiego Unii Europejskiej. Ogólnie jednak, większość państw, w tym Polska, stosuje zasadę, że obywatele muszą osiągnąć pełnoletność, czyli mają ukończone 18 lat, aby móc uczestniczyć w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W 2024 roku po raz pierwszy udział w wyborach do Europarlamentu wezmą 16 i 17 – latkowie z Belgii.

Głosowanie poza miejscem zamieszkania Wniosek o zmianę miejsca głosowania

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

W przypadku, gdy wyborca planuje jednorazowo zagłosować poza miejscem zameldowania lub miejscem zamieszkania, w którym jest zarejestrowany bądź jest nieujęty w żadnym stałym obwodzie głosowania, powinien złożyć wniosek o zmianę miejsca głosowania. We wniosku należy zawrzeć takie informacje, jak: imię, nazwisko, PESEL, obywatelstwo, adres pobytu w dniu wyborów. Wniosek można złożyć w formie papierowej w urzędzie gminy właściwym dla wybranego stałego obwodu głosowania, na terenie którego wyborca będzie przebywać w dniu głosowania lub elektronicznej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim.

Obywatele UE, którzy chcą głosować w Polsce

Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Co trzeba zrobić, by móc głosować za granicą

Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów.

Jakie dokumenty wziąć ze sobą na głosowanie?

Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne.

Jakie wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego przysługuje osobom niepełnosprawnym?

Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia:

Osoba, która planuje zmienić miejsce pobytu przed dniem wyborów może zgłosić się do dowolnie wybranego urzędu gminy i złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Może to zrobić na 44 dni przed, ale nie później niż 3 dni przed terminem wyborów, osobiście lub w formie papierowej. Zaświadczenie odbierze również osobiście lub przez osobę upoważnioną. Z takim zaświadczeniem może głosować w dowolnie wybranym obwodzie głosowania w kraju i za granicą, a także na polskim statku morskim. Obywatele państw Unii Europejskiej, którzy nie są obywatelami Polski muszą być wpisani do rejestru wyborców na terenie gminy, w której mieszkają. W tym celu w odpowiednim urzędzie należy złożyć wniosek w formie pisemnej, nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby wziąć udział w wyborach podczas pobytu za granicą należy złożyć wniosek do konsula o dopisanie do spisu wyborców na terenie obwodu głosowania. Można to zrobić osobiście lub pocztą w formie papierowej, a także przez Internet. Do wypełnienia wniosku będą potrzebne takie dane, jak: imię, nazwisko, imię ojca, data urodzenia, PESEL, adres pobytu za granicą, numer polskiego paszportu lub dowodu osobistego oraz miejsce i data wydania, dane kontaktowe. Wniosek należy złożyć nie później niż 3 dni przed terminem wyborów. Aby otrzymać kartę do głosowania należy okazać członkowi komisji ważny dowód osobisty lub paszport. Jest to niezbędne do potwierdzenia tożsamości i zapewnienia legalności i uczciwości procesu wyborczego. Wymóg okazania dokumentu pomaga zapobiec oszustwom wyborczym, takim jak głosowanie w imieniu innej osoby lub głosowanie wielokrotne. Osobom niepełnosprawnym przysługuje różnorodne wsparcie podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego, które ma na celu zapewnienie im równego dostępu do procesu wyborczego. Oto kilka przykładów wsparcia: dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych lokali wyborczych, zapewniając np. dostępność dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich poprzez rampy czy windy

dodatkowo dwie formy głosowania: głosowanie korespondencyjne oraz głosowanie przez pełnomocnika

prawo do pełnej informacji w swojej gminie o lokalizacji lokali wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych

informacje dotyczące wyborów w formie dostępnej dla osób niepełnosprawnych, np. w formie pisemnej, dźwiękowej lub w formie łatwej do czytania

głosowanie przy użyciu nakładek na karty do głosowania w alfabecie Braille’a

Jak oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

Aby oddać ważny głos w wyborach do Parlamentu Europejskiego należy udać się 9 czerwca do odpowiedniego miejscu zamieszkania lokalu wyborczego w godzinach od 7.00 do 21.00 z ważnym dowodem osobistym lub paszportem. Po okazaniu dokumentu tożsamości członek komisji wyborczej wyda kartę do głosowania, na której musi znajdować się pieczęć Obwodowej Komisji Wyborczej. Wyborca powinien odnaleźć na niej listę, na której znajduje się nazwisko wybranego kandydata. Następnie w kratce obok nazwiska należy postawić znak „X”. Linie muszą się przecinać, w przeciwnym razie głos zostanie uznany za nieważny. Jeśli „X” pojawi się przy więcej niż jednym nazwisku, głos także będzie nieważny. Kartę należy wrzucić do urny.

Co to jest Parlament Europejski?

Parlament Europejski to jedna z siedmiu instytucji Unii Europejskiej. Jest to zgromadzenie ustawodawcze. Co pięć lat w krajach UE organizowane są wybory posłów do Parlamentu Europejskiego.

Jaki jest próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego?

W Polsce próg wyborczy w wyborach do Parlamentu Europejskiego wynosi 5%. W pozostałych krajach UE jest on zróżnicowany. W niektórych państwach nie występuje wcale. Wśród nich są: Holandia, Hiszpania, Dania, Niemcy. We Włoszech zaś występuje 4 – procentowy próg wyborczy, w Grecji - 3%, a na Cyprze - 1,8%.

Może Cię zainteresować Wybory w Polsce są pięcioprzymiotnikowe. Co to znaczy?

Wideo Eurowybory 2024. Najważniejsze "jedynki" na listach