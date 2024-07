Przegląd prasy z tygodnia 28.07.2024. Co działo się w Polkowicach. Zobacz, jakie wydarzenia przeoczyłeś

Przegląd tygodnia: Polkowice, 28.07.2024. 21.07 - 27.07.2024: top 3 artykuły

Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie?

Sprawę potężnego wybuchu w Wałbrzychu, który w nocy 22 lipca postawił na nogi mieszkańców Wałbrzycha, zbada Główny Instytut Górnictwa z Katowic. Do miasta przyjadą specjalne drony z detektorami gazów, naukowcy ustalą, co wyrwało przerażonych i zdezorientowanych mieszkańców ze snu. Od kilku dni w mieście jest to temat numer jeden. Setki mieszkańców szuka odpowiedzi na pytanie, co wybuchło w mieście. Jedyne zdjęcie zrobiła pani Emilia Dyduch, która słyszała huk, a później zobaczyła błysk. "To były takie przemieszczające się promienie, jak na zdjęciu". Jest też film z kamery ogrodowej.

Dzisiaj w Ogorzelcu, na drodze wojewódzkiej Kamienna Góra - Kowary doszło do wypadku. Jedna osoba nie żyje. Trasa jest zablokowana. Wyznaczono objazdy