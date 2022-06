Przegląd prasy 3.06.2022 Polkowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Polkowic

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 2.06, w Polkowicach. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Groźny wypadek na A4 pod Wrocławiem. Kierowca zakleszczony w aucie, interweniuje lotnicze pogotowie ”?

Prasówka Polkowice 3.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Groźny wypadek na A4 pod Wrocławiem. Kierowca zakleszczony w aucie, interweniuje lotnicze pogotowie Groźny wypadek na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Doszło do niego między węzłami Pietrzykowice i Kąty Wrocławskie (144. km trasy), na jezdni w stronę Legnicy. Autostrada jest zablokowana, tworzą się ogromne korki.

Prasówka 3.06 Polkowice: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały wczoraj uwagę czytelników w Polkowicach. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 TOP 35 rzeczy, które musisz zrobić latem w Polsce. Zabawy w wodzie i powietrzu, wycieczki do niezwykłych miejsc, atrakcje dla całej rodziny Lato 2022 zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nim urlopy i wakacje. Już teraz warto sprawdzić, co właściwie jest do roboty w Polsce na wakacje 2022. Atrakcji na szczęście nie brakuje. Zebraliśmy dla was aż 35 rzeczy, które po prostu trzeba zrobić w Polsce latem. Są wśród nich wycieczki do niezwykłych miejsc, wspaniałe zabytki, cuda natury, ale także paranormalne zagłębia, w których spotkać można UFO. Nie zabrakło ekstremalnych zabaw w wodzie i powietrzu, atrakcji dla dzieci i mniej znanych, a wartych uwagi szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych. Przed Wami 35 rzeczy, które trzeba zrobić w Polsce latem.

📢 Julia Wieniawa i jej zagraniczne podróże. W ciągu ostatnich kilku miesięcy aktorka odwiedziła kilka pięknych miejsc. Gdzie wypoczywała? Julia Wieniawa to jedna z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Młoda gwiazda uwielbia podróżować po świecie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy aktorka odwiedziła wiele pięknych miejsc - swoje podróże skrupulatnie dokumentowała na Instagramie. Zobaczcie, jakie lokalizacje w ostatnim czasie odwiedziła Julia Wieniawa. 📢 To się dzieje z organizmem, gdy jesz czereśnie. Skorzysta nie tylko układ krążenia, ale również twoja figura. Dlaczego warto jeść czereśnie? Powoli rozpoczyna się sezon na czereśnie. Te niskokaloryczne owoce stanowią znakomite źródło witamin antyoksydacyjnych i błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na pracę układu pokarmowego. Czereśnie mają niski indeks glikemiczny, dzięki czemu osoby chore na cukrzycę lub insulinooporność mogą bezpiecznie zajadać się umiarkowaną ilością tych owoców. Jedzenie czereśni wspiera również leczenie dny moczanowej. Podpowiadamy, co się dzieje z organizmem, gdy regularnie sięgasz po te owoce. Sprawdź, dlaczego warto jeść czereśnie.

📢 Jak się ubierać, aby wyglądać szczuplej? Poznaj sztuczki stylistów, które ukryją nadprogramowe kilogramy i wysmuklą sylwetkę Jeśli rygorystyczna dieta i częste wizyty na siłowni nie są dla Ciebie, a pragniesz wyglądać szczuplej, to koniecznie musisz wiedzieć, jak się odpowiednio ubierać. Poznaj sztuczki gwiazd i ich stylistów, które ukryją niedoskonałości figury. 📢 Xbox Game Pass czerwiec 2022 – Assassin’s Creed, Chorus i kilka innych, ciekawych gier trafi do usługi Microsoftu. Sprawdźcie koniecznie W czerwcu Microsoft zaskoczył soją ofertą, już na starcie udostępniając kilka wyjątkowo ciekawych gier w ramach swojej usługi abonamentowej. Czerwcowy Xbox Game Pass zapewni nam odświeżone wersje hitów i całkiem świrze pod względem premiery tytuły. Sprawdźcie sami.

📢 Uwielbiasz lody? Nie jedz ich bez zastanowienia, tylko sprawdź skład! Jak wybrać najzdrowsze lody i czym kierować się podczas zakupu? Lody to smakołyki uwielbiane zarówno przez dzieci, jak i przez dorosłych. To obowiązkowy punkt każdego letniego wyjazdu. Lody pysznie smakują i skutecznie chłodzą podczas upalnych dni. Nie możemy jednak zapominać, że lody to słodycze i należy je tak samo traktować, a więc sięgać po nie tylko od czasu do czasu i w niewielkich ilościach. Czy lody są zdrowe i czym się kierować przy ich wyborze, a czego unikać? Podpowiadamy!

📢 Dotarli na wózku inwalidzkim do Strzechy Akademickiej. Ta para przełamuje bariery, a we wrześniu planuje wycieczkę na Śnieżkę Mąż pani Edyty kilka lat temu doznał poważnego wypadku. Skok do wody ze znanego pomostu okazał się na tyle niefortunny, że złamał dwa kręgi szyjne. To doprowadziło do jego paraliżu, ale mężczyzna nie poddał się i korzysta z życia w pełnym wymiarze. Z żoną tworzą zgrany duet. Od zawsze aktywnie spędzali czas i nie zamierzają tego zmieniać. Wciąż wyciągają ręce po więcej, choć są z natury bardzo skromni. 📢 Spacer w chmurach na Dzikowcu w Boguszowie-Gorcach? Powstanie nowa wieża widokowa! Są pieniądze na ten cel Pomysł na budowę wieży widokowej na Dzikowcu Wielkim w Boguszowie-Gorcach nie jest nowy. Nowością jest natomiast fakt, iż powiat wałbrzyski uzyskał na ten cel dofinansowanie. W poniedziałek sesja nadzwyczajna w tej sprawie. Udało nam się poznać szczegóły tej inwestycji turystycznej. To będzie hit!

📢 Zamek Moszna: cennik, mapa, zwiedzanie. Jakie sekrety skrywa rezydencja rodem z bajki Walta Disneya? Najważniejsze informacje dla turystów Na Opolszczyźnie, między Prudnikiem a Krapkowicami wznosi się okazały zamek, którego wygląd wprost wprawia w osłupienie, a projektu nie powstydziłby się sam Walt Disney. Budowla przyciąga turystów z całego świata i jest jedną z najsłynniejszych atrakcji woj. opolskiego. Jakie sekrety skrywa ta rezydencja rodem z bajki? Zamek Moszna: cennik, mapa, zwiedzanie - w artykule znajdziecie najważniejsze informacje dla turystów.

📢 Szpinak z jajkiem, śledzie i kożuch na mleku. Najgorsze smaki z dzieciństwa. To były kulinarne koszmary! Gdy myślimy o daniach z lat dziecięcych, najczęściej wspominamy te, które przyjemnie zapamiętaliśmy. Jednak dzieciństwo związane jest z wieloma posiłkami, które były nie do przyjęcia przez najmłodszych. Zupa owocowa, szpinak albo mleko ze strupem... O to, skąd brała się niechęć do niektórych dań i jakie smaki wspominają najgorzej, zapytaliśmy osoby, których dzieciństwo przypadło na lata 90. ubiegłego wieku.

📢 Jak wojna na Ukrainie wpływa na nasz rynek nieruchomości? Czy Ukraińcy kupują mieszkania w Polsce? Wojna na Ukrainie, wbrew przewidywaniom, nie odcisnęła się póki co mocno na polskim rynku nieruchomości. Jej wpływ jest najsilniej widoczny na rynku najmu, który musi poradzić sobie ze zwiększonym popytem ze strony uchodźców. Jeśli chodzi o nabywanie mieszkań, Ukraińcy na razie się do tego nie palą, co potwierdzają m.in. deweloperzy. Nie widać też spadku cen mieszkań, który rzekomo miała spowodować wojna. 📢 Fenomenalne kreacje Elżbiety II. Przypominamy najpiękniejsze stylizacje królowej Wielkiej Brytanii Elżbieta II od 70 lat zasiada na tronie Wielkiej Brytanii. 2 czerwca rozpoczęły się uroczyste obchody z okazji 70. jubileuszu jej panowania. Królowa zachwyca elegancją i pięknymi kreacjami. Przypominamy najpiękniejsze stroje najdłużej panującej współczesnej władczyni w Europie.

📢 Pierwsze wrażenia z Diablo Immortal. Czy mikrotransakcje popsuły najnowszą odsłonę popularnej marki? Najnowsza odsłona Diablo podczas jej ogłoszenia nie spotkała się ze zbyt dużym entuzjazmem ze strony fanów marki. Immortal ogłoszono jako grę na urządzenia mobilne, przez co z góry została spisana na straty jako ta gorsza. Dodatkowo, obawiano się o mikropłatności z powodu wydania gry jako darmowej. Zobacz pierwsze wrażenia z gry.

📢 Jakie zioła zbierać w czerwcu? Wspomagają leczenie nadciśnienia tętniczego krwi, trądziku i bezsenności. Regulują również pracę wątroby Zioła to znakomita przyprawa, która podkręca smak i aromat potraw. Warto pamiętać, że napary z niektórych roślin wykazują korzystne działanie na organizm i wspomagają leczenie wielu dolegliwości, w tym nadciśnienia tętniczego, trądziku, niestrawności, a nawet depresji. Podpowiadamy, jakie zioła warto zbierać w czerwcu i podajemy ich właściwości zdrowotne.

📢 Jak urządzić domowe biuro? 10 porad, które pomogą Ci stworzyć komfortowe miejsce pracy „Domowe biuro” czy „praca w domu” to określenia, które dziś już nikogo nie dziwią. Doświadczyliśmy tej formy pracy podczas pandemii. Ograniczenia związane z Covid-19 zostały zniesione i firmy częściowo powracają do pracy stacjonarnej, jednak te dwa ostatnie lata pokazały, że praca w domu jest dla wielu wymarzoną formą realizacji zawodowej. Organizacje zmieniają swoją politykę, aby praca zdalna lub hybrydowa umożliwiała pracownikom zachowanie równowagi życiowej (ang. work–life balance). Sprzyja też temu odpowiednia przestrzeń do pracy w domu. Taka, której nie musimy z nikim dzielić, możemy zostawić bezpiecznie dokumenty, a pod ręką mamy wszystkie niezbędne akcesoria. Jak urządzić miejsce do pracy, kiedy nie mamy osobnego pokoju? Wiemy, o co należy zadbać, aby urządzić komfortowy home office.

📢 Nowy PlayStation Plus już pojawił się w Japonii. Zobacz, jakie gry są dostępne w ramach abonamentu Nowy abonament PS Plus rozpoczął już działalność w niektórych krajach regionu azjatyckiego. Dzięki temu, że właśnie pojawił się w Japonii znamy ofertę gier dostępnych w tym regionie w ramach subskrypcji. Użytkownicy z całego świata ciekawi tego, co ich czeka, zakładają konta PlayStation usytuowane w kraju kwitnącej wiśni. Zobacz, jakie gry startowe oferuje Sony w tym regionie.

📢 Magiczne Karkonosze i Izery okiem Ryszarda Stolarczyka. Zamek Czocha, Gryf i królowa Śnieżka. Te widoki zapierają dech! (ZDJĘCIA) Ryszard Stolarczyk od lat fotografuje piękno naszego regionu. Na co dzień mieszka w Gryfowie Śląskim, więc często można go spotkać w Izerach i Karkonoszach. Jego zdjęcia pokazują nam detale i pozwalają zobaczyć szerszy obraz, w tym panoramę Śnieżki czy Śnieżnych Kotłów. Zobaczcie te zachwycające prace!

