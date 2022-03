Przegląd prasy 1.03.2022 Polkowice. Zobacz wczorajszą prasówkę, poznaj najważniejsze informacje z Polkowic

Funkcjonujemy w cywilizacyjnym modelu, w którym takie elementy jak racjonalność, skłonność do kompromisu są oczywistością. Takiej oczywistości po stronie Rosjan nie ma. Są wychowani w innej cywilizacji; Putin jest tego dobrym przykładem. U niego decyduje przekonanie, że trzeba rozszerzać się terytorialnie, trzeba innych podbijać, trzeba wykorzystywać, eksploatować, a do tego potrzebne są przede wszystkim siły zbrojne – mówi prof. Romuald Szeremietiew, były p.o. ministra obrony narodowej.

Tęsknicie za nurkowaniem w ciepłych wodach wokół egzotycznych wysp albo obserwowaniem kolorowych ryb, kryjących się w rafie koralowej? A może po prostu lubicie oglądać niesamowite zdjęcia ludzi, dla których fotografowanie jest pasją? Mamy dla Was serię niezwykłych, podwodnych zdjęć, wykonanych przez zwycięzców tegorocznej edycji międzynarodowego konkursu na Podwodnego Fotografa Roku - Underwater Photographer of the Year 2022.