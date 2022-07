Prasówka Polkowice 3.07.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polkowicach nie minęło Cię nic ważnego

Bastei to wyjątkowe miejsce na mapie Saksonii. Kamienny most zbudowany w skałach i skalne miasto, które zaskakuje widokami. U jego podnóża płynie rzeka Łaba, a na niej statki pasażerskie. Jeśli szukacie alternatywy dla siebie, to kilkadziesiąt kilometrów od Zgorzelca, czeka na Was prawdziwy raj!