Prasówka Polkowice 3.03.2022 - wydarzenia dnia. Podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Polkowicach nie minęło Cię nic ważnego

Prasówka Polkowice 3.03: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

Szkodliwa moda na palenie papierosów powróciła. W Europie po zagrażające zdrowiu papierosy sięga już co czwarty mieszkaniec, co daje rzeszę 180 mln osób. Wśród nich niecałe 8 mln to Polki i Polacy. Skutki nałogu są tragiczne i dla palaczy, i ich rodzin, i otoczenia, i przeciążonych do granic systemów zdrowotnych państw Unii. Mimo to, przynajmniej na razie, Unia Europejska nie wybiera się na wojnę z papierosami, a zamiast tego próbuje zakazać sprzedaży… wkładów tytoniowych o aromatach mentolowych i smakowych, stosowanych w tzw. podgrzewaczach tytoniu. Budzi to potężne kontrowersje. Wiele państw oficjalnie uważa, iż wpływ tego typu produktów na zdrowie publiczne jest zdecydowanie niższy niż papierosów. To samo można zresztą wywnioskować z lektury… unijnego Europejskeigo Planu Walki z Rakiem (Europe’s Beating Cancer Plan).