Prasówka 26.07.2024 Polkowice. Zestaw najważniejszych informacji z wczoraj. Sprawdź nasz przegląd prasy z Polkowic

W 1997 roku na terenie Zgorzelca doszło do zabójstwa, które przez lata pozostawało niewyjaśnione. Teraz, po 27 latach, Centralne Biuro Śledcze Policji (CBŚP) wraca do sprawy, odkrywając nowe tropy i zatrzymując podejrzanych. Ta dramatyczna historia jest kolejnym rozdziałem w tzw. wojnie spirytusowej, która w latach 90. wstrząsnęła południowo-zachodnią Polską. Śledztwo w tej sprawie to nie tylko próba rozwiązania zagadki morderstwa, ale również okazja do przyjrzenia się działaniom zorganizowanych grup przestępczych z tamtego okresu.