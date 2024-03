Prasówka 17.03.2024 z całego tygodnia w Polkowicach. Bądź na bieżąco z wydarzeniami

Serię wypadków na autostradzie A4 pod Legnicą zarejestrowano w ciągu jednego dnia. Zderzenia ciężarówek, a następnie samochodu dostawczego z ciężarówką, doprowadziły do utrudnień w ruchu oraz do powstania korków o długości kilku kilometrów. W wyniku zdarzeń jedna osoba została poszkodowana. Są objazdy.

Jest szansa na sprzedaż byłej Porcelany Wałbrzych (dawna Porcelana Tielscha), która jest największą ruiną szpecącą miasto i to niemal w jego centrum. Koszmarny obraz widać z głównej arterii komunikacyjnej miasta. Wałbrzyszanie już się przyzwyczaili, przejezdni i turyści, nie. Obiekt jest w rękach prywatnych. Od lat nieuchwytny właściciel plus złomiarze i upływający czas zrobiły swoje. Ale jest w końcu szansa na sprzedaż terenu. Licytacja nieruchomości lada dzień, jest też osoba zainteresowana kupnem. Zobaczcie zdjęcia

1 na 6 osób dorosłych w naszym kraju ma chore nerki. To prawie 5 mln Polaków, z których co roku umiera aż 80 tys. osób. Tymczasem większość nie jest świadoma tego, że ich nerki szwankują. Chorzy zwykle dowiadują się o tym, że nerki przestały działać, gdy potrzebne są już dializy lub przeszczep. Jak możemy przeciwdziałać temu problemowi?

W przedszkolu Kids&Co we Wrocławiu doszło do przerażającego zdarzenia. Dwuletnia Solomia, podopieczna tej placówki, doznała poważnych poparzeń chemicznych, które spowodowały potężne obrażenia drugiego stopnia. Jej stan był alarmujący i konieczne było wezwanie karetki pogotowia. Na skórze dziewczynki było mnóstwo bolesnych pęcherzy, skóra schodziła płatami. Przedszkole odniosło się do zdarzenia i zadeklarowało współpracę ze służbami. Dziecko przeżywa traumę.

Wiosenne stylizacje to wzory, mocne kolory, ale też wygoda, nieco luzu, a czasami połączenie szyku i nonszalancji. Gwiazdy i influencerki sięgają po to, co modne, bawiąc się swobodnie trendami i dopasowując je do własnych upodobań. Warto na nie spojrzeć i poszukać inspiracji przed wiosennymi zakupami. Zobacz stylizacje na wiosnę Beaty Ścibakówny, Danuty Stenki, Ewy Gawryluk, Magdy Gessler i innych gwiazd oraz blogerek.