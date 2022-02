Pogoda w Polkowicach we wtorek, 22.02. Zobacz prognozę pogody na jutro dla Polkowic

Pogoda na jutro (wtorek, 22.02) dla Polkowic

Zgodnie z prognozą pogody, jutro powinno być ok. 5°C. Jutro w nocy możemy spodziewać sie temperatur rzędu 3°C. Opady deszczu pojawią się we wtorek na 70 %. Synoptycy przewidują, że spadnie ok. 0.7 mm deszczu. Przydatna może okazać się parasolka.